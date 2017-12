Autostrade, incidente e lavori in corso sulla A1: 10 km di coda

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, poco dopo le ore 7:00 di questa mattina, 20 dicembre, nel tratto tra Casalpusterlengo e Lodi in direzione Milano, è avvenuto un incidente tra un mezzo pesante ed un furgone che ha disperso il carico di frutta occupando due delle tre corsie disponibili.

“Al traffico diretto a nord – dice Autostrade – si consiglia di percorrere la A21 Piacenza-Torino in direzione Torino e poi la A7 Milano-Genova verso Milano mentre i soli veicoli leggeri possono uscire anche a Piacenza sud e rientrare a Lodi dopo aver percorso la ss 9 Via Emilia. Sul luogo dell’incidente sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari”.

Coda di un chilometro anche fra il bivio A1/A15 e Parma per lavori. Disagi anche per chi esce a Reggio Emilia e a Modena nord. Traffico regolare in Autocisa (A15).