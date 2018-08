ROMA – Autostrade per l’Italia ha annunciato che si farà carico anche delle imprese danneggiata dal crollo del ponte Morandi a Genova. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo aver iniziato a versare i contributi per le prime urgenti necessità per 165 nuclei familiari, ora la società si dice pronta a farsi carico anche delle esigenze economiche di commercianti, artigiani e imprenditori che hanno le loro attività all’interno della Zona Rossa.

La società, si legge in una nota, invita quindi artigiani, commercianti e imprenditori che hanno le loro attività all’interno della zona rossa a rivolgersi ai due Punti di contatto allestiti a Genova presso il Centro Civico del Buranello e presso la Scuola Caffaro – in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria – per rappresentare le loro prime urgenti necessità, presentando richieste dettagliate che certifichino i danni che stanno subendo a causa delle conseguenze del crollo del viadotto Polcevera e le caratteristiche economiche delle attività impattate. Le richieste potranno essere inviate anche via mail all’indirizzo autostradepergenova@autostrade.it.