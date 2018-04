Autostrade per l’Italia, i tratti chiusi: aggiornamenti in tempo reale

ROMA – Autostrade per l’Italia comunica che sulla A12 Genova-Sestri Levante, dalle ore 22:00 di martedì 10 alle ore 06:00 di mercoledì 11 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Genova Nervi, per chi proviene sia da Genova sia da Livorno/Sestri Levante, per lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza.

Clicca qui per tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal sito ufficiale di Autostrade per l’Italia.

Sulla A1 Milano-Napoli – R28 Complanare di Poasco e R05 Raccordo A1-Piazzale Corvetto, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, saranno effettuate le seguenti chiusure:

R28 Complanare di Poasco:

-chiusura della Complanare di Poasco-R28, per chi proviene da Milano, in direzione di Bologna, per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di lunedì 9 alle ore 05:00 di mercoledì 11 aprile. In alternativa si consiglia di uscire a San Giuliano Milanese e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Milano. Per il traffico in ingresso dallo svincolo di Poasco, si consiglia di entrare in direzione di Milano ed invertire il senso di marcia, presso lo svincolo di Paullo.

R05 (Raccordo A1 Milano-Napoli-Piazzale Corvetto):

-deviazione obbligatoria, per chi proviene da Milano centro, sul R06 (Raccordo A1 Milano-Napoli – A51 Tangenziale est di Milano), verso Bologna. Sarà contestualmente chiuso l’allacciamento tra la A51 Tangenziale est ed il Raccordo A1 – Piazzale Corvetto R05, per due notti consecutive, con orario 22:00-05:00, dalle ore 22:00 di mercoledì 11 alle ore 05:00 di venerdì 13 aprile, e per una notte, dalle ore 23:00 di venerdì 13 alle ore 06:00 di sabato 14 aprile. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo n. 1-2 Via Rogoredo -Via Emilia, di competenza della Società Milano-Serravalle.

Sulla A13 Bologna-Padova, dalle ore 22:00 di lunedì 9 alle ore 06:00 di martedì 10 aprile, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, per chi proviene sia da Bologna sia da Padova, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di uscire, sulla stessa A13 Bologna-Padova, alla stazione autostradale di Bologna Interporto, oppure sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna Fiera.

Sulla A1 Milano-Napoli, per sei notti consecutive, cono orario 21:00-05:00, dalle ore 21:00 di lunedì 9 alle ore 05:00 di domenica 15 aprile, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata verso Milano e Bologna ed in uscita per chi proviene da Bologna, per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Lodi o di Piacenza nord.

