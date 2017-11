ROMA – Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi delle Autostrade in Italia sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO IL TRATTO BARBERINO-ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, dalle ore 22:00 di martedì 28 novembre alle ore 06:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e l’allacciamento con la A1 Panoramica (località “La Quercia”) in direzione di Bologna, per lavori di manutenzione. Nello stesso orario, saranno chiuse le seguenti stazioni autostradali:

-Barberino, in entrata verso Bologna;

-Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene da Firenze.

Inoltre, dalle ore 21:00 di martedì 28 alle ore 06:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa l’area di servizio ‘Aglio est’, situata all’interno del tratto chiuso. In alternativa, chi è diretto a Bologna dovrà percorrere la A1 Panoramica.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA LA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli, dalle ore 22:00 di martedì 28 novembre alle ore 05:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Milano e Bologna) per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni autostradali di Lodi o di Piacenza nord.

A7 SERRAVALLE-GENOVA: CHIUSA LA STAZIONE DI GENOVA BOLZANETO

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 23:00 alle ore 24:00 di martedì 28 novembre, sarà chiusa la stazione di Genova Bolzaneto, in uscita ed in entrata, da e verso entrambe le direzioni/provenienze (Genova e Serravalle/Milano), per lavori di manutenzione. In alternativa si consiglia di utilizzare la barriera autostradale di Genova ovest (sulla stessa A7) o la stazione di Genova est (sulla A12 Genova-Sestri Levante).

A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA L’ENTRATA DI MILANO VIALE CERTOSA VERSO BRESCIA

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A4 Milano-Brescia, dalle ore 22:00 di martedì 28 novembre alle ore 05:00 di mercoledì 29 novembre, sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Milano Viale Certosa, in direzione di Brescia/Venezia, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica. In alternativa si consiglia di seguire la segnaletica per A8/Laghi in direzione di Varese, uscire allo svincolo Fiera e rientrare dal medesimo svincolo in direzione di Milano, per poi proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia.