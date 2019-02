ROMA – Gli autovelox sono uno strumento nelle mani delle forze dell’ordine per prevenire gli incidenti stradali, dissuadendo i guidatori dal superare il limite di velocità. Chi viene sorpreso a viaggiare oltre tale limite è soggetto a multe, ma ogni autovelox sia esso fisso o mobile deve essere segnalato.

Ecco l’elenco degli autovelox fissi e mobili in Italia dal 1° al 3 febbraio:

PIEMONTE

01/02-02/02 SS34 del lago Maggiore VB

01/02 SP59 Nizza Costigliole AT

01/02 A10 Torino-Aeroporto di Caselle TO

03/02 A6 Torino-Savona TO

03/02 SS33 del Sempione VB

LIGURIA

02/02 A7 Milano-Genova GE

03/02 A12 Genova-Roma SP

LOMBARDIA

01/02 SS629 del Lago di Monate VA

02/02-03/02 SP671 della Valle Seriana BG

02/02 SP128 Treviglio-Brignano-Cologno al Serio BG

03/02 SS394 del Verbano Orientale VA

03/02 SP142 Boltiere-Pontirolo-Treviglio BG

TRENTINO-ALTO ADIGE

01/02 SS244 della Val Badia BZ

VENETO

01/02-02/02 A31 Vicenza-Piovene Rocchette VI

01/02 A4 Torino-Trieste VE

01/02 SP68 di Istrana TV

01/02 SC Tangenziale Limena PD

02/02-03/02 SR89 Treviso Mare TV

02/02-03/02 SP71 del Ponte della Muda TV

02/02 SS434 Transpolesana RO

03/02 A4 Torino-Trieste VI

03/02 A4 Torino-Trieste PD

FRIULI-VENEZIA GIULIA

01/02-02/02 SS352 di Grado UD

01/02 SS14 della Venezia Giulia TS

01/02 SS14 della Venezia Giulia UD

01/02 SS202 Triestina TS

01/02 SS676 Tangenziale UD

01/02 SP35 di Opicina TS

02/02 RA13 A4 Sistiana-Fernetti TS

02/02 RA14 Villa Opicina-Fernetti TS

02/02 SS56 di Gorizia UD

02/02 SC1 del Carso TS

03/02 A4 Torino-Trieste UD

03/02 A23 Palmanova-Tarvisio UD

03/02 SS13 Pontebbana UD

03/02 SS15 via Flavia TS

03/02 SS202 Triestina TS

03/02 SR353 della Bassa Friulana UD

03/02 SP14 di Muggia TS

EMILIA-ROMAGNA

01/02 SS16 Adriatica RN

01/02 SS72 di San Marino RN

01/02 SS9 via Emilia FC

02/02-03/02 SS67 Tosco Romagnola FC

02/02 SS63 del Valico del Cereto RE

02/02 SP62 R Variante Cispadana RE

02/02 SP Langhirano PR

TOSCANA

01/02 A12 Genova-Roma LI

01/02 SS1 Aurelia LI

01/02 SS223 di Paganico GR

LAZIO

03/02 A A24 (tratto GRA/Castel Madama) RM

CAMPANIA

01/02 SP430 SA

02/02 SS18 Tirrena Inferiore SA

03/02 A30 Napoli-Salerno CE

BASILICATA

02/02 SS658 Potenza-Melfi PZ

03/02 RA05 Scalo Sicignano PZ

PUGLIA

02/02 SP367 Maglia-Galatina LE

CALABRIA

01/02-03/02 SS106 Jonica RC

01/02-03/02 SS682 Jonio-Tirreno RC

SICILIA

01/02 SS284 CT

01/02 SS417 CT

02/02-03/02 SS114 Orientale Sicula CT

03/02 SS115 RG

SARDEGNA

01/02 SS131 Dir. Centrale Nuorese SS

01/02 SS389 di Buddusò e del Correboi NU

02/02-03/02 SS131 Carlo Felice CA

02/02 SS131 Carlo Felice OR

03/02 SS131 Dir. Centrale Nuorese NU

Ecco l’elenco degli autovelox fissi nelle autostrade italiane:

PIEMONTE

T4 Traforo del Frejus interno galleria (dir. Francia Italia) Bardonecchia (TO)

VENETO

A4 Torino-Trieste km 423+850 (dir. Ovest) Noventa di Piave (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+900 (dir. Ovest) Meolo (VE)

A4 Torino-Trieste km 406+950 (dir. Est) Quarto d’Altino (VE)

A4 Torino-Trieste km 417+350 (dir. Est) Meolo (VE)

TOSCANA

A1 Milano-Napoli km 305+500 (dir. Nord) Bagno a Ripoli (FI)

A1 Milano-Napoli km 362+500 (dir. Sud) Civitella in Val di Chiana (AR)

A11 Firenze-Pisa Nord km 35,500 (dir. Ovest) Serravalle Pistoiese (PT)

A12 Livorno-Rosignano km 200+500 (dir. Sud) Rosignano Marittimo (LI)

A15 Parma-La Spezia km 53+000 (dir. Nord) Berceto (PR)

MARCHE

A14 Bologna-Taranto km 154+060 (dir. Sud) Pesaro (PU)

A14 Bologna-Taranto km 254+340 (dir. Nord) Potenza Picena (MC)

A14 Bologna-Taranto km 290+540 (dir. Nord) Campofilone (FM)

RA11 Ascoli-Mare km 03+800 (dir. Est) Ascoli Piceno (AP)

UMBRIA

RA6 Raccordo Autostradale Bettolle-Perugia km 57+050 (dir. Est) Perugia (PG)

CAMPANIA

RA2 Avellino-Salerno km 17+015 (dir. Sud) Montoro (AV)

PUGLIA

A14 Bologna-Taranto km 683+397 (dir. Sud) Bitritto (BA)

A14 Bologna-Taranto km 689+715 (dir. Nord) Sannicandro di Bari (BA)

Ecco l’elenco degli autovelox fissi sulle strade statli

LOMBARDIA

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 08+550 (dir. Ovest) Cardano al Campo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 17+680 (dir. Est) Lonate Pozzolo (VA)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 32+700 (dir. Ovest) Inveruno (MI)

SS336 dell’Aeroporto di Malpensa km 33+700 (dir. Est) Meseno (MI)

FRIULI VENEZIA GIULIA

SR463 km 49+300 (dir. Sx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR463 km 50+225 (dir. Dx) San Vito al Tagliamento (PN)

SR464 km 13+930 (dir. Sx) Spilimbergo (PN)

SR464 km 14+837 (dir. Dx) Spilimbergo (PN)

SR251 km 79+903 (dir. Sx) Claut (PN)

SR251 km 94+596 (dir. Dx) Erto e Casso (PN)

UMBRIA

SS3 bis (Itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 72+500 (dir. Nord) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 73+500 (dir. Sud) Perugia

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 39+750 (dir. Nord) Todi (PG)

SS3 bis (itinerario E45) Terni-Ravenna (SS Tiberina Bis) km 40+800 (dir. Sud) Todi (PG)

SS675 Viterbo-Terni (SS Umbro-Laziale) km 52+120 (dir. Sud) Narni (TR)

MARCHE

SS73 Fano Grosseto km 95+150 (dir. Est) Colli al Metauro (PU)

SS73 Fano Grosseto km 102+550 (dir. Ovest) Cartoceto (PU)

SS77 Foligno-Civitanova Marche (SS della Valle del Chienti) km 88+600 (dir. Est) Corridonia (MC)

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 294+620 (dir. Nord) Ancona

PUGLIA

SS16 Venezia-Otranto (SS Adriatica) km 609+000 (dir. Nord) Chieuti (FG)

BASILICATA

SS658 Potenza-Melfi km 2+600 (dir. Nord) Potenza

CALABRIA

SS106 Reggio Calabria-Taranto (SS Jonica) km 240+900

Crotone