FERMO – Un vigile urbano di Fermo ha combattuto una curiosa battaglia contro una multa che gli è stata rifilata dopo una foto con l'autovelox. A immortalarlo sono stati i suoi stessi colleghi: peccato però che il vigile avesse superato di soli cinque chilometri all'ora il limite e che nel momento della multa si trovasse a bordo di un'auto di servizio con cui si stava recando in un luogo per lavoro.

Il vigile urbano è stato comunque multato. Ha fatto ricorso contro i suoi stessi colleghi e il giudice di pace Giuseppe Fedeli gli ha dato ragione, malgrado l’opposizione del Comune che aveva resistito in giudizio.

Come spiega il Corriere Adriatico il ricorso, per ironia della sorte