AVELLINO – Accoltella l’ex compagna, uccide un’altra donna che era in casa e poi, all’arrivo della polizia, si lancia dal balcone. L’ex compagna, ferita alla gola, ora è in gravi condizioni. Tutto è successo nel centro storico di Avellino. Le notizie sono ancora frammentarie e non è ancora chiaro il movente.

Scrive il Mattino: “In un primo momento, si pensava che in casa ci fosse anche il figlio della coppia, una circostanza poi smentita. Ancora da accertare le condizioni dell’uomo”.

IN AGGIORNAMENTO