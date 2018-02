AVELLINO – Un ex carabiniere di 52 anni, Pasquale R., originario di Montoro, è morto in aula mentre stava testimoniando in un processo. Inutili i soccorsi: secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un infarto fulminante. Il militare aveva ottenuto da poco il congedo: era in tribunale per testimoniare su un’indagine che aveva svolto quando era ancora in servizio.

All’improvviso, mentre veniva ascoltato dai magistrati, l’ex carabiniere si è improvvisamente accasciato al suolo perdendo conoscenza.

I dipendenti di Palazzo di Giustizia hanno lanciato l’allarme, ma la situazione è apparsa fin dal primo momento disperata. I medici intervenuti in soccorso non hanno potuto far altro che constatare il decesso.