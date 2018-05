NAPOLI – Un uomo a bordo di un’auto si è schiantato la mattina del 30 maggio contro la barriera laterale dell’autostrada Napoli-Bari nel territorio di Avellino. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il conducente della vettura è rimasto gravemente ferito e il traffico risulta bloccato.

L’incidente è avvenuto tra i caselli di Grottaminarda e Benevento, dove la vettura Ford ha impattato violentemente.Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso e il traffico ha subito rallentamenti in direzione Avellino. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polstrada per ricostruire la dinamica e disciplinare la circolazione.