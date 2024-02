Spara alla figlia disabile gravemente malata e poi si toglie la vita

Choc in una zona residenziale di Avellino dove padre e figlia sono stati trovati morti. Secondo una prima ricostruzione degli agenti di polizia, che stanno indagando per fare luce sull’accaduto, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. La tragedia è avvenuta a Bosco dei Preti, la collina che costeggia la variante statale del capoluogo irpino. Un padre, di 63 anni circa, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta alla figlia 35enne disabile e affetta da un grave patologia, e poi si è suicidato. Al momento dei fatti in casa era presente anche la madre della donna uccisa.