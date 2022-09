Avellino: per 20 anni botte e maltrattamenti a moglie e figli segregati in casa FOTO ANSA

Un inferno durato venti anni quello nel quale hanno vissuto una moglie e i suoi due figli, uno dei quali ancora minorenne, a causa delle continue quotidiane violenze, fisiche e morali, da parte del marito. L’uomo, un 42enne di Sturno, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri. Gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Avellino su richiesta della Procura del capoluogo irpino. Le indagini hanno accertato che l’indagato costringeva moglie e figli a vivere segregati in casa. Costretti a subire ogni sorta di maltrattamenti e senza poter avere alcun tipo di rapporto sociale. Arresto motivato dal magistrato come la misura più idonea a neutralizzare il rischio di reiterazione.

