Averara, morto l’operaio 32enne che due giorni fa era caduto da 8 metri

E’ morto l’operaio 32enne che due giorni fa era caduto da 8 metri mentre lavorava ad Averara, in provincia di Bergamo.

La nota dei sindacati

“Solo due mesi fa denunciavamo l’ennesimo infortunio mortale avvenuto in un cantiere a Milano, che aveva coinvolto un carpentiere di 59 anni di Pontirolo (Bergamo) investito da un braccio della gru che si è spezzato e lo ha colpito. Oggi è venuto a mancare” il trentaduenne he due giorni fa “è caduto da un’altezza di 8 metri, mentre operava alla messa in opera di reti paramassi su una parete rocciosa del comune di Averara”.

Lo segnalano Giuseppe Mancin della Feneal Uil, Simone Alloni della Filca Cisl e Luciana Fratus della Fillea Cgil di Bergamo non stancandosi di denunciare “come le cadute dall’alto siano la prima causa di infortunio grave o mortale nel settore dell’edilizia”, convinti che “non si può certo parlare di tragica fatalità o di destino: se vengono utilizzati tutti i dispositivi di protezione, in questo caso l’imbragatura, queste tragedie non possono accadere”.