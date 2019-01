AVERSA (CASERTA) – Incidente mortale lunedì sera, 7 gennaio, ad Aversa, in provincia di Caserta. Un uomo, un giovane di trent’anni secondo i quotidiani locali, è stato investito da un’auto in via Salvo d’Acquisto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21. L’uomo è stato travolto da una Mini Cooper fuori dal Primo Circolo. L’uomo è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la municipale di Aversa. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il giovane alla guida dell’auto si è fermato subito dopo l’impatto e verrà sottoposto agli esami del sangue. I pezzi dell’auto che si sono staccati dopo l’impatto verranno repertati.