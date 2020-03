ROMA – Incidente stradale mortale ad Aversa, in provincia di Caserta. Una donna è deceduta dopo essere stata investita in viale Europa, la strada che collega Aversa con San Marcellino. La donna, 34 anni di origini ucraine, stava uscendo dall’abitacolo della sua auto, quando è stata travolta in pieno da un’altra macchina, una Fiat Punto, e sbalzata a circa 8 metri dal veicolo. Il conducente ha abbandonato l’auto sul posto ed è scappato via. Inutili i soccorsi, la donna è deceduta sul colpo. Sul posto i carabinieri di Aversa che stanno cercando di rintracciare il proprietario dalla targa dall’auto abbandonata.

Incidente Aversa: le urla strazianti della figlia.