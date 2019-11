Aversa, “se non chiudi scuola per il maltempo ti accoltello”: il sindaco Alfonso Golia minacciato di morte

CASERTA – Dopo le offese arrivano anche le minacce di morte per il sindaco di Aversa (provincia di Caserta) Alfonso Golia. Il primo cittadino è sotto attacco sui social social per aver tenuto aperte le scuole lunedì e martedì nonostante gli allerta meteo lanciati dalla Protezione Civile. “Se non chiudi le scuole ti accoltello” è uno dei messaggi, scritto in dialetto, inviati sulla pagina Facebook del primo cittadino, che ha deciso di tenere i messaggi lì, sulla propria bacheca, “perché voglio sollevare un tema che è sotto gli occhi di tutti: ci sono generazioni che si stanno perdendo dietro l’apparenza e la virtualità e, cosa ancor più preoccupante, dimostrano di non avere alcun rispetto né per la persona, né per l’Istituzione”.

Prosegue Golia: “La domanda che sinceramente mi pongo è se si rivolgono così a un Sindaco, come si rivolgeranno a un docente, un coetaneo, un adulto, al prossimo?”. Golia lancia poi un appello: “Spero che l’aver pubblicato quelle frasi serva ad aprire una riflessione nelle famiglie e in città”. Perché sono la dimostrazione e lo specchio della deriva della nostra società e trattandosi di giovanissimi, il tema deve coinvolgerci tutti. L’esempio – sottolinea ancora il primo cittadino – lo diamo innanzitutto noi adulti ed è nella famiglia che si impara l’educazione, il rispetto e il senso civico”.

E’ da domenica che va avanti la sequela di insulti, offese e minacce via social al sindaco, quando si era capito che le scuole sarebbe rimaste aperte ad inizio settimana; protagonisti studenti adolescenti, scatenati contro Golia. Sulla vicenda è intervenuta anche Camilla Sgambato, responsabile nazionale scuola del Pd, secondo cui “gli epiteti e le frasi ingiuriose rivolte al sindaco di Aversa Alfonso Golia, sono il segno tangibile della povertà educativa e del degrado sociale che alberga, purtroppo, in grosse fette del mondo giovanile”. “La reazione a catena provocata dalla giusta scelta di Golia – sottolinea – lascia esterrefatti per la violenza privata ed il linguaggio scurrile e volgare, utilizzato contro il sindaco e le autorità locali da tanti giovani che sembrano dare sfogo più alle loro frustrazioni che alla comprensibile delusione per non poter restare a casa causa maltempo”.

Fonte: Ansa