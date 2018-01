AVETRANA – Si accascia e muore durante la festa dei diciotto anni della figlia. Una quarantatreenne di Avetrana è morta dopo essersi sentita male durante la festa dei diciotto anni della figlia.

Una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo. La quarantaquattrenne è stata subito soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, ma purtroppo gli sforzi dei medici non sono stati sufficienti per salvarla.