Un uomo arrestato all’aeroporto Marconi di Bologna aveva ingerito più di cento ovuli di droga, fra eroina e cocaina. È un 30enne di origine camerunense, smascherato da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane.

Cento ovuli di droga nell’intestino: arrestato all’aeroporto di Bologna

In arrivo dalla Nigeria, al momento dei controlli ha manifestato segnali di nervosismo che hanno indotto militari e funzionari a svolgere accertamenti più approfonditi. Non aveva droga nel bagaglio, ma è stato accompagnato all’ospedale Sant’Orsola per gli esami radiologici previsti in questi casi, che hanno confermato i sospetti: nell’intestino c’erano numerosi corpi estranei.

È bastato aspettare per scoprire che si trattava di ovuli il cui contenuto, dopo i test, è risultato essere eroina per alcuni e cocaina per altri. In tutto circa un chilo e mezzo. Immessa sul mercato, secondo stime degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe fruttato circa 120.000 euro. Il giovane, dopo avere espulso i corpi estranei, è stato arrestato e portato in carcere.

Bloccato in treno, aveva ingerito 93 ovuli tra eroina e cocaina

Solo qualche ora prima un altro corriere della droga, sempre nigeriano, era stato bloccato sul treno che copre la tratta ferroviaria Verona-Vicenza-Padova. I militari della Guardia di Finanza, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno controllato i passeggeri in viaggio e hanno fermato per accertamenti il 36enne straniero, riscontrando come fosse arrivato a Vicenza da Napoli nella mattinata dello stesso giorno e che fosse già di ritorno per il capoluogo campano.

L’uomo è stato quindi fatto scendere alla stazione ferroviaria di Grisignano di Zocco per proseguire le operazioni di controllo in maniera più approfondita. Solo in seguito è stato sottoposto ad accertamenti radiologici che hanno confermato che aveva nell’intestino una quantità notevole di ovuli, risultati poi contenere stupefacenti.

Il 36enne ha espulso tutti i 93 ovuli contenenti quasi 1.100 grammi di sostanza stupefacente, di cui 14 ovuli contenenti cocaina e 79 ovuli contenenti eroina.