Avezzano, cervo invade l’autostrada: investito e ucciso da una jeep. Due feriti sulla A25

Un incidente stradale con due feriti, per fortuna lievi, si è verificato domenica, 18 settembre, sulla autostrada A25 in direzione Pescara a causa dell’invasione nel tratti stradale di un cervo di grandi dimensioni che è rimasto ucciso finendo nella scarpata. Le due persone a bordo della jeep sono state ricoverate in ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale.

Le prime notizie

Secondo le prime notizie l’animale aveva un peso di circa 200 chilogrammi. E’ stato rimosso dal servizio veterinario della Asl. Secondo i controlli effettuati, non sarebbero stati riscontrati buchi nella recinzione in entrambi i lati, quindi il grosso animale avrebbe scavalcato la rete. Non si sono verificati problemi di viabilità.

I precedenti

Si tratta dell’ennesimo incidente causato da animali che entrano in autostrada, una situazione di emergenza più volte denunciata insieme alla necessità di intervenire sulle reti di recinzione. A tale proposito, secondo quanto si è appreso, c’è un piano che è stato attivato solo nella sua parte iniziale. Nel mese di maggio e giugno, in due riprese, si sono verificati tre incidenti i due giorni. L’incidente non è stato segnalato da Anas, che dall’inizio di agosto gestisce le autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la revoca anticipata in danno della concessione a Strada dei Parchi Spa, del gruppo industriale Toto, decisa dal Consiglio dei ministri il 7 luglio scorso.