ROMA – Una ragazza, di 22 anni, è ricoverata in condizioni molto gravi all’ospedale di Udine dopo essere stata travolta, mentre era in bici, da un’auto che proveniva in senso opposto. E’ accaduto ad Aviano (Pordenone).

Il conducente, un operaio di 24 anni, del posto, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di guida in stato di ebbrezza e lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale.

La ragazza, che subito dopo l’urto è stata sbalzata in aria e ha fatto un volo di una decina di metri, è stata trasportata in elicottero all’ospedale, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Dopo l’interrogatorio da parte del pubblico ministero, il giovane è stato rimesso in libertà.