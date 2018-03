BERGAMO – Un nuovo focolaio di influenza aviaria è stato riscontrato in un grosso allevamento di tacchini a Cologno al Serio, nella bassa bergamasca.

Immediate sono scattate le operazioni di abbattimento di circa 150 mila tacchini, con la distruzione delle carcasse in una ditta specializzata della provincia di Bergamo. Già una settimana fa erano state abbattute 95 mila galline in un allevamento di Martinengo e 35 mila pulcini di tacchino in un altro allevamento della zona. Nessun pericolo comunque per l’uomo, come ha chiarito Ats Bergamo.

I tecnici del Dipartimento di prevenzione veterinaria di Ats Bergamo hanno individuato il focolaio nell’ambito dei serrati controlli diagnostici negli allevamenti avicoli industriali nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza istituite all’inizio di marzo.