ROMA – Franca Casonato, incinta di sei mesi, è deceduta a soli 42 anni per un improvviso malore che l’ha colpita martedì 26 marzo. Purtroppo non solo i tentativi di salvare la donna si sono rivelati inutili, ma anche quelli di salvare la piccola di sei mesi che aveva in grembo. Il doppio lutto ha lasciato sotto shock tutti i cittadini di Azzano Decimo (Pordenone), dove la donna, volontaria della Croce Rossa viveva.

Stando a quanto scrive Il Gazzettino, martedì mattina intorno alle 6 la donna si è improvvisamente accasciata a terra davanti al suo compagno, colpita da un malore improvviso. Sul posto si è precipitata un’ambulanza e i sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, che tuttavia si sono purtroppo rivelate vane, così come la corsa in ospedale. Non c’è stato niente da fare neanche per la bimba di sei mesi che Franca portava in grembo e che avrebbe voluto chiamare Anna.

Ieri, mercoledì 27 marzo, i medici hanno dichiarato la morte celebrale della donna e della figlioletta che sarebbe dovuta nascere all’inizio dell’estate. Il compagno di Franca ha dato il consenso per l’espianto degli organi. (fonte: Il Gazzettino)