BRESCIA – Un ragazzo di 26 anni è morto questa mattina, mercoledì 17 giugno, in un incidente stradale avvenuto alle 6.30 ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, sulla strada provinciale IX.

Per cause ancora da ricostruire, scrive Brescia Today, la Ford Fiesta su cui viaggiava la vittima, si è schiantata frontalmente contro un camion che viaggiava in direzione opposta.

L’impatto è stato devastante: l’utilitaria è andata completamente distrutta, finendo la sua corsa contro il guard rail diversi metri dopo dal luogo dello scontro.

Per il giovane alla guida non c’è stato niente da fare, illeso il conducente del camion, un 56enne.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto ad Azzano Mella è affidata alla Polizia Stradale, giunta sul posto assieme ai soccorritori. (fonte BRESCIA TODAY)