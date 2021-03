Baby gang assalta ambulanza a Napoli: pugno allo specchietto e scugnizzo appeso al mezzo

Baby gang assalta ambulanza a Napoli. Un’ambulanza che stava “solo” svolgendo un intervento anti Covid. E invece i baby scugnizzi (senza mascherina, ovviamente) hanno deciso di fare una bravata. Hanno deciso che era arrivato il momento di giocare con un mezzo di soccorso, in piena pandemia, con la regione in zona rossa.

Baby gang assalta ambulanza a Napoli

A denunciare l’episodio, sulla sua pagina Facebook, Nessuno tocchi Ippocrate. Secondo quanto ricostruito dall’organizzazione, dopo l’intervento in un’abitazione un gruppo di ragazzini era sceso in strada. Ragazzini tutti senza mascherina, che in barba alle norme anti-covid sostavano poco distanti. Alla partenza del mezzo di soccorso uno di loro ha sferrato un pugno allo specchietto retrovisore e un altro si è appeso letteralmente al tetto dell’ambulanza.

Baby gang contro ambulanza: il post Facebook di Nessuno tocchi Ippocrate

Questo il post integrale su Facebook, accompagnato da una foto: