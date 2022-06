Due baby pusher e fratelli di 14 e 15 anni arrestati dai carabinieri a Desio (Monza) per aver minacciato un coetaneo e sua madre, per ottenere il pagamento di un debito di droga. “Voglio i soldi, o buco tuo figlio”, ha detto uno dei due al telefono alla donna. Lei, dopo aver avvisato i carabinieri, si é presentata con il figlio all’appuntamento per consegnare il denaro, 150 euro, al quale i due fratelli sono arrivati armati di coltello a serramanico. I due sono stati arrestati, per entrambi le accuse sono per estorsione aggravata, spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di coltelli.

Le minacce dei due baby pusher

“Io mi sto inc… voglio quei c… di fluss”, si legge in una delle chat tra uno dei fratelli e la vittima. E ancora: “Non mi far usare le maniere forti (…) è chiaro o hai bisogno di due schiaffi per capirlo”. Come riporta Milano Today, il 14enne si è visto costretto a rivolgersi alla madre per farsi aiutare e, un giorno, i due fratelli si sono presentati anche a casa della vittima. Proprio la madre ha risposto al citofono, ascoltando dall’altra parte la minaccia: “Buco tuo figlio”.

La donna si è allora rivolta ai carabinieri di Desio e ha raccontato tutta la storia dall’inizio. Nel frattempo era già stato fissato un appuntamento per la consegna del denaro. Così i militari si sono presentati sul posto, alle cinque e mezza di pomeriggio, e sono intervenuti bloccando i due fratelli. Si erano portati dietro coltelli a serramanico nascosti nei marsupi. Uno di loro aveva anche 16 grammi di hashish.