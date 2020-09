Badante fa bere antigelo all’anziano per ucciderlo. Si era fatta intestare la casa

Prima si è fatta intestare la casa, poi ha tentato di uccidere l’anziano che assisteva con l’antigelo per auto.

Una badante peruviana ha tentato di uccidere l’anziano che assisteva a Susa (Torino), facendogli bere l’antigelo per auto.

La badante fa bere l’antigelo all’anziano

Arresti domiciliari per la donna di 46 anni. I carabinieri la ritengono responsabile del tentato omicidio di un 88enne di Susa (Torino), di cui era la badante. Nel giugno dello scorso anno, l’anziano era finito in gravi condizioni in ospedale, ricoverato in prognosi riservata, per aver ingerito liquido antigelo per motori, scambiato per una bevanda.

Per l’accusa è stata la donna a farglielo bere per il timore di perdere la nuda proprietà della casa che nel 2016 si era fatta cedere, sempre con l’inganno.

Le versioni contrastanti sul liquido

Sarah Martinenghi su Repubblica Torino spiega che a incastrare la donna sono state le versioni contrastanti date sul liquido: