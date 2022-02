Badia Polesine (Rovigo): Gabriele Dalla Porta muore a 27 anni in un incidente tra due auto (foto Ansa)

Alle porte di Badia Polesine in provincai di Rovigo, nel tratto della Regionale 88 che attraversa via Ca’ Mignola Nuova è avvenuto uno schianto tra due auto. Nell’incidente è morto Gabriele Dalla Villa, un ragazzo di appena 27 anni, il figlio maggiore dell’assessore del Comune di Lendinara Francesca Zeggio.

Gabriele era una figura nota in tutto il Polesine per il suo impegno a favore della sua comunità.

Badia Polesine (Rovigo): scontro tra due auto, muore a 27 anni Gabriele Dalla Villa

Lo schianto è avvunto nel tratto antistante allo stabilimento della Abafood, proprio al confine fra Badia e Lendinara. Qui, il 23 giugno 2016 era avvenuto un altro incidente mortale.

Il 27enne era al volante quando la sua Alfa 145 si è scontrata con una Ford Fiesta. L’auto di Gabriele è uscita di strada ed è finita contro il guardrail. L’impatto non ha lasciato scampo al 27enne. Altre due persone sono rimastre coinvolte nell’incidente ed hanno riportato ferite.

Sul posto è intervenuto personale del 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovigo. Il traffico sulla strada regionale è rimasto chiuso per circa tre ore per permette ai Vigili del Fuoco di operare e per permettere ai Carabinieri di fare i rilievi che permetteranno di ricostruire dinamica ed accertare eventuali responsabilità.