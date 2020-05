ROMA – Un pensionato di 85 anni, Giuseppe Stillavato, di Ormea, è morto questa mattina, 19 maggio, in un incidente stradale sulla statale 28 del Colle di Nava, nel territorio di Bagnasco, in provincia di Cuneo.

Due auto si sono scontrate frontalmente, per cause in corso di accertamento.

Non è ancora chiaro quale sia stato il motivo ma per l’85enne non c’è stato nulla da fare: i tentativi del personale sanitario del 118 sono stati vani.

L’impatto tra le due auto, due Fiat Punto, è avvenuto alle porte del paese, sulla strada che da Ceva porta a Garessio, all’imbocco di una curva resa maggiormente scivolosa dalla pioggia.

Sulla seconda auto viaggiava una 39enne, rimasta ferita ed è stata trasportata dall’ambulanza medicalizzata del 118 di Garessio all’ospedale di Mondovì.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. (fonte QUOTIDIANO PIEMONTESE)