Bagnatica (Bergamo), incendio in un deposito di materie plastiche in via Kennedy: colonna di fumo visibile a km

A Bagnatica, Bergamo, nel pomeriggio di oggi, martedì 25 maggio 2021, è scoppiato un incendio in un deposito di materie plastiche in via Kennedy. La colonna di fumo nero e denso, raccontano i media locali, è visibile a chilometri di distanza.

Aggiornamento ore 17:59.

Bagnatica (Bergamo), incendio in un deposito di materie plastiche: nessun ferito

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e del distaccamento di Dalmine, racconta primatreviglio.it “sono intervenuti per un incendio deposito materiali in via Kennedy a Bagnatica intorno alle 16:20. A bruciare circa 700mq di materiali (ferro e plastica) immagazzinati all’esterno di una azienda. Per fortuna non si sono registrati feriti. I Vigili del fuoco spente le fiamme hanno bonificato la zona compromessa”.