A Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, quattro ladri si sono intrufolate in una casa dove erano presenti due anziani e la famiglia della figlia. Tantissima la paura perché i malviventi hanno chiuso in una stanza i familiari minacciandoli con una pistola e un piede di porco. Dopo aver rinchiuso nella stanza la famiglia, i quattro ladri si sono precipitati nel seminterrato dell’abitazione mettendo tutto a soqquadro alla ricerca, sembrerebbe, di qualcosa di specifico.

Ladri sbagliano casa e chiedono scusa ai proprietari

I malviventi, dopo aver appurato che nel seminterrato erano presenti solo vecchie scatole vuote, hanno spiegato alla famiglia rinchiusa nella stanza di essere convinti che il proprietario di casa fosse un “avvocato”. Inoltre, ancora più sorprendente, i ladri hanno chiesto scusa ai familiari dicendo di aver sbagliato obiettivo per poi tornare nello scantinato pulendo le loro tracce con la candeggina.

Finite le pulizie, hanno restituito un orologio e qualche gioiello che avevano rubato, e si sono allontanati. Sulla vicenda, molto particolare, adesso stanno indagando i carabinieri di Firenze insieme alla Scientifica.

