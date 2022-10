Bagno di Gavorrano (Grosseto): madre e figlio trovati morti in casa, i vicini allertati dal cane che abbaiava

Madre e figlio trovati morti in casa a Bagno di Gavorrano, in provincia di Grosseto. La macabra scoperta è avvenuta, quasi per caso, nella tarda mattinata di lunedì 3 ottobre. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini, allertati dall’incessante abbaiare del cane.

Giunti sul posto i militari hanno deciso di forzare l’entrata, dopo che né al citofono né al campanello di casa avevano ottenuto risposta. Così hanno rinvenuto i corpi, ormai senza vita della donna di 97 anni e del figlio di 68.

Inutile l’arrivo dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che registrare il decesso. Secondo i primissimi rilievi, sembra che la morte dei due risalga a diversi giorni fa.

