Bagnolo Cremasco: riceve pugno in faccia da uno che passa. Un ragazzo di vent’anni sosta un po’ alticcio fuori dalla discoteca, il Magika Disco Club di Bagnolo Cremasco.

Non fa male a una mosca. Senonché, a un certo punto, gli passa accanto un altro ragazzo, verosimilmente coetaneo. passa e gli sferra un gran pugno in faccia.

Poi se ne va, come nulla fosse. Alla scena altri ragazzi hanno assistito. Per lo più non si muovono, non reagiscono, nulla. Tranne, per molti, l’impulso irresistibile a filmare gli eventi – il ragazzo che si accascia dolorante, sai che film! – che li obbliga ad armarsi di smartphone.

La scena diventa virale sui social

La scena, va da sé, finisce su Youtube e in un attimo diventa virale. Stavolta le reazioni fioccano come, l’indignazione monta obbedendo a un riflesso condizionato.

Sull’episodio – accaduto la sera tra sabato e domenica scorsi nel piazzale del locale «Magika», a Bagnolo Cremasco (Cremona) – stanno indagando i carabinieri del Radiomobile di Crema.

Erano intervenuti alle 2.40 di domenica con i soccorritori del 118. Caricato sull’ambulanza, il ventenne sta bene. Lo hanno medicato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore e poi dimesso. Il dubbio privilegio di essere sbattuto su un video si aggiunge all’umiliazione di un pugno in faccia gratuito da parte di uno che nemmeno lo conosceva.