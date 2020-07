Si è costituito il pirata della strada che domenica 5 luglio ha travolto e ucciso una bambina sulle strisce pedonali a Bagnolo Mella (Brescia)

Alla fine si è costituito. Il pirata della strada che domenica 5 luglio, intorno alle 23, ha travolto e ucciso una bambina di nove anni sulle strisce pedonali a Bagnolo Mella (Brescia) si è presentato in Procura nella tarda mattinata di lunedì.

Il cerchio attorno a lui si stava chiudendo. La polizia stradale di Brescia, dopo aver visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso del paese, aveva diramato le ricerche per una Chevrolet Orlando di colore grigio.

L’uomo, ricercato da domenica sera in tutta la regione, si è presentato volontariamente davanti al sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo che coordina l’inchiesta.

L’appello del padre di Manar

In mattinata il padre della piccola Manar, la bimba uccisa, aveva lanciato un appello perché il pirata si presentasse. “Abbiamo visto l’auto, ma non si è fermata. La mia bambina non me la ridarà più nessuno. Devono trovare chi è stato”, aveva detto l’uomo.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la moglie, madre della piccola Manar. La donna è stata ricoverata all’ospedale Civile di Brescia in gravi condizioni.

Miracolosamente sono rimasti illesi il padre e la sorellina di Manar, una bimba di pochi mesi.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto scrive Brescia Today, la piccola Manar e la sua famiglia stavano rincasando dopo aver passato la serata al parco. La bambina stava attraversando Viale Italia in sella alla sua bicicletta, sulle strisce pedonali e con la madre accanto che spingeva il passeggino.

Davanti il fratello di 12 anni 12enne, che aveva già raggiunto l’altro lato della strada. Alle spalle il padre con in braccio l’ultima figlia, neonata, e a fianco un altro figlio.

La bicicletta di Manar è stata colpita in pieno dal suv, che ha poi proseguito la sua corsa senza fermarsi. (Fonti: Ansa, Agi, Brescia Today)