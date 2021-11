Una ragazza di 20 anni, che faceva parte dell’equipaggio di un’ambulanza, è morta oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Bagnolo San Vito (Mantova), che ha coinvolto il mezzo di soccorso su cui viaggiava.

Articolo aggiornato alle ore 18:18.

Ambulanza finisce fuori strada, morta giovane operatrice

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, in via Romana Nuova a Bagnolo San Vito. Per cause in corso di accertamento, l’ambulanza, un Fiat Doblò adibito ai trasporti sanitari semplici, con a bordo 4 persone, è finita fuori strada. A perdere la vita un’operatrice 20enne, per la quale è stato constatato da Areu il decesso sul posto. Il furgone apparteneva all’associazione privata Amica emergenza di Mantova che con ambulanze e mezzi vari, utilizzando volontari e personale dipendente, effettua trasporti sanitari, ma non interventi del 118. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la conducente del furgoncino avrebbe perso il controllo del mezzo, finito nel fossato laterale sbattendo contro alcune piante. La soccorritrice ventenne, una volontaria di cui ancora non sono state rese note le generalità, è morta sul colpo.

Incidente a Bagnolo San Vito, feriti anche conducente e pazienti

Feriti in maniera non grave la conducente del mezzo, una donna di 54 anni, e due utenti, una 71enne e un uomo la cui età non è stata resa nota. Sono stati tutti condotti all’ospedale di Mantova. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, due automediche, tre ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.