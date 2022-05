Baia e Latina (Caserta), 17enne senza patente investe un cinghiale e muore finendo contro un muro

Guidava l’auto senza aver preso la patente e senza il consenso dei genitori il 17enne morto questa notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale che collega Pietramelara a Baia e Latina, in provincia di Caserta. L’adolescente era in compagnia di un coetaneo che invece è tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Caserta (entrambi di Baia e Latina).

Finisce contro un cinghiale con l’auto, muore 17enne senza patente a Baia e Latina

Secondo quanto accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, il 17enne alla guida della Ford Fiesta dei genitori ha centrato un cinghiale sbucato improvvisamente sulla sede stradale perdendo il controllo della vettura che è finita fuori strada contro un muro, probabilmente ad alta velocità. Il 17enne al volante è stato estratto dalle lamiere ma è morto poco dopo per le gravi ferite riportate, mentre l’amico, anch’egli estratto dall’abitacolo, è stato condotto in ospedale in gravi condizioni. La vittima avrebbe compiuto 18 anni ad agosto. Sia lui che l’amico erano originari di Baia e Latina.