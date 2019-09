ROMA – Hanno dichiarato di essere state violentate da quattro giovani sulla spiaggia di Baia Sardinia, in Sardegna, dopo una serata in discoteca. Gli accusati sono quattro calciatori semiprofessionisti campani, che negano ogni coinvolgimento nella vicenda e avrebbero fornito materiale alla Procura di Tempio Pausania per chiarire la loro posizione.

Secondo la ricostruzione, le due giovani, originarie una del nord Italia e una del Lazio, lavoravano come ragazze immagine nelle discoteche tra Budoni e San Teodoro. Lo scorso luglio, le ragazze hanno preso una serata libera e sono state avvicinate dai calciatori, che poi le avrebbero accompagnate sulla spiaggia e avrebbero abusato di loro.

Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Tempio Pausania, la stessa che indaga per il caso del presunto stupro di gruppo che vede coinvolto il figlio di Beppe Grillo. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza di un locale, dove erano stati i giovani calciatori e le due ragazze, prima di raggiungere la spiaggia, e un file video, estrapolato dalla memoria di uno smartphone.

Il fatto sarebbe avvenuto a metà luglio a Baia Sardinia, nota località turistica a pochi chilometri da Porto Cervo, dove negli stessi giorni è avvenuto un fatto analogo denunciato da una ragazza milanese e che vede indagati quattro giovani, tra cui Ciro Grillo, il figlio del comico genovese e fondatore del M5s. In questo caso, i quattro ragazzi accusati di violenza sessuale – tra i 20 e i 23 anni – sarebbero calciatori semiprofessionisti campani, in vacanza in Sardegna in quel periodo.

Secondo quanto denunciato, le due giovani animatrici quella sera da Budoni si erano spostate a Baia Sardinia per trascorrere una serata libera. Dopo aver trascorso la notte in discoteca, avrebbero raggiunto una vicina spiaggia dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Dalla Procura di Tempio Pausania non emergono altri particolari della vicenda, ma i quattro giovani finiti sotto accusa avrebbero già respinto ogni addebito, fornendo alcuni elementi rilevanti per le indagini. (Fonte ANSA)