Un uomo di 54 anni è morto nella tarda serata di ieri a Baiano, in provincia di Avellino, in seguito alle ferite dovute a colpi di coltello che lo hanno raggiunto alla gamba destra. È stato trovato riverso nel cortile condominiale dove risiedeva dai soccorritori del 118 giunti sul posto. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale a Nola. Non sarebbe collegato alla criminalità organizzata. I carabinieri della locale Compagnia e del Comando provinciale di Avellino stanno ricostruendo la vicenda attraverso le testimonianze dei vicini di casa della vittima.