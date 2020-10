Incidente sul lavoro avvenuto a Baiardo (Imperia): un escavatore impegnato nella pulizia dei detriti finiti sulla strada si è ribaltato. Morte due persone.

E’ di due morti il bilancio di un incidente avvenuto a Baiardo, poco distante da Passo Ghimbegna, in provincia di Imperia, dove si è ribaltato un escavatore impegnato nella pulizia dei detriti finiti sulla Provinciale a causa dell’ondata di maltempo del 2 ottobre.

Sono deceduti due operai: si chiamavano Maurizio Moraldo, 47 anni e Marco Lanteri, 42 anni.

Moraldo – in servizio per l’omonima ditta di Molini di Triora – stava guidando l’escavatore che si è ribaltato sottostrada per cause tuttora in fase di accertamento, mentre erano in corso lavori di pulitura della provinciale dai detriti dell’ultima ondata di maltempo.

Il collega, invece, pare che sia stato trascinato giù e schiacciato dal mezzo. Sulla ricostruzione della dinamica stanno lavorando i carabinieri. (fonte ANSA)