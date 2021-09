Baiso, sbanda con la macchina e finisce contro un albero. Morto un 45enne

Nella notte un 45enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Baiso, Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’uomo sia finito con la propria auto, una Fiat 500, contro un albero in via Lucenta in località Ca’ Buffagni.. Il conducente, residente nel paese, è morto sul colpo.

L’incidente e i soccorsi

Ad accorgersi dell’incidente, come raccontano i giornali locali, è stato un automobilista che passava che, verso le tre di notte, ha chiamato i soccorsi.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario inviato dal 118. Sui fatti la Procura reggiana ha aperto un inchiesta. Ancora non è chiaro perché l’auto abbia sbandato. Per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, racconta Reggio Online, “oltre ai soccorsi inviati dal 118, si sono portati anche i carabinieri da Castellarano e Baiso e i vigili del fuoco dal distaccamento di Castelnovo Monti che hanno faticato e non poco per estrarre il corpo dall’abitacolo. Ogni tentativo di salvargli la vita, purtroppo, è risultato vano. Sui fatti la procura ha aperto un’inchiesta”.

Giuliano Benassi, chi era la vittima dell’incidente avvenuto a Baiso

Giuliano Benassi, questo il nome della vittima, di professione macellaio, era nato a Baiso, ma risiedeva a Casina.