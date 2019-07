“Balotelli l’avrei arrestato”: Salvini sulla scommessa del tuffo col motorino

ROMA – “Io Balotelli l’avrei proprio arrestato”. L’ha detto il vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda di Nicola Porro che l’ha intervistato a “Quarta Repubblica” su Rete 4, a proposito della denuncia a Mario Balotelli per aver indotto per scommessa un amico a gettarsi in mare in sella ad uno scooter a Napoli.

“Ma ti pare che butti il motorino in mare? Ma che immagine diamo dell’Italia nel mondo? Un ricco e viziato giocatore che fa buttare un motorino nel mare? Siamo alla follia. Allora domani buttiamo l’auto usata nel Tevere” chiosa Salvini. (fonte QUARTA REPUBBLICA)