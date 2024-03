Bambina di 4 anni costretta a chiedere l’elemosina sotto la pioggia

Un altro triste episodio di sfruttamento minorile è emerso ad Avezzano, in provincia de L’Aquila. Una bambina di soli 4 anni è stata trovata dalla polizia locale mentre chiedeva l’elemosina sotto la pioggia, accanto alla madre. La piccola indossava solo vestiti leggeri, mentre fuori faceva freddo. Gli agenti hanno intercettato la donna in centro e hanno soccorso la bambina. La madre, una donna romena di 33 anni, ha dichiarato di essere costretta a mendicare per poter sfamare anche la figlia e di dormire in auto. È stata denunciata per accattonaggio. La bambina è stata accompagnata in una struttura protetta. Questo è il secondo caso simile riscontrato in pochi giorni, dopo l’arresto di un intero nucleo familiare di origine romena per sfruttamento di una quindicenne, costretta a mendicare dopo essere stata vittima di un matrimonio combinato.