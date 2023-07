Bambina di 5 anni aggredita e ferita al volto da un cane corso

Una bambina è stata aggredita e ferita al volto da un cane corso. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi in via Cavo a San Lorenzo al mare (Imperia). La piccola, 5 anni, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e portata in ospedale a Sanremo in “codice giallo” di media gravità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno ricostruendo l’episodio. Stando alle prime informazioni, sembra che il cane abbia reagito dopo che la bimba gli ha tirato la coda.

Altro episodio dopo quello di Vallecrosia

E’ il secondo episodio che accade nell’Imperiese in pochi giorni. Martedì scorso, a Vallecrosia, un pitbull aveva morso al volto un bimbo di 2 anni, ora ricoverato all’ospedale Gaslini di Genova, dove i medici gli hanno ricostruito parte della faccia e il piccolo rischia di perdere un occhio. Il bimbo era nella casa del compagno della madre, proprietario del cane: l’uomo è indagato per lesioni colpose e l’animale è in rieducazione.

