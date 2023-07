Bambina di 6 anni muore dopo 2 settimane dall’incidente. Il padre: “Siamo distrutti. Ora il responsabile vada in galera”

Una bambina di 6 anni è morta domenica all’ospedale di Bologna a due settimane di distanza da un incidente stradale in tangenziale. La piccola Leila Kurti, questo il nome della bambina, figlia di un ex consigliere comunale di San Polo d’Enza (Reggio Emilia), era stata coinvolta nello schianto insieme alla famiglia, che stava partendo per le vacanze, lo scorso 14 giugno.

L’incidente che ha causato la morte di Leila è avvenuto lo scorso 14 giugno, ed è stato lo stesso papà a ricostruirne la dinamica: con l’auto in cui viaggiava insieme alle due figlie era appena uscito a Borgo Panigale. A causa di un incidente, era rimasto fermi nel traffico quando l’auto è stata centrata da un altro veicolo sopraggiunto a tutta velocità nonostante i segnali di rallentamento.

Bambina di 6 anni muore dopo 2 settimane dall’incidente. Le parole del padre

“Siamo distrutti… – le parole riportate dal Resto del Carlino -. E il responsabile dell’incidente deve pagare e andare in galera”. E racconta i dettagli del drammatico schianto: “Eravamo appena usciti a Borgo Panigale, c’era un incidente ed eravamo fermi in coda. C’erano il monitor e altri segnali di pericolo, ma all’improvviso un’auto ci ha tamponato. Non ha neppure frenato…”. Era stato lo stesso babbo nel primo pomeriggio di ieri a diramare la notizia suo social per informare i tantissimi amici e conoscenti che speravano e pregavano per la piccola.

Il post sui social: “Oggi la nostra piccola principessa Leila è volata in cielo per stare con suo fratello Marjo. La mamma, papà e Michela li tengono sempre nel cuore. Buon viaggio, un abbraccio forte da tutti noi”.