Bambina ha crisi epilettica e viene salvata dalle maestre

Una bambina ha una crisi epilettica e, per fortuna, le maestre riescono ad intervenire prontamente aiutandola seguendo le indicazioni dei medici del 118. Tutto è avvenuto all’istituto comprensivo Roseti di Biccari (Foggia).

Oggi per le maestre sono giunti i complimenti del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Grazie alle maestre per aver soccorso in maniera tempestiva la studentessa. La scuola italiana è ricca di docenti appassionati, che vivono l’insegnamento come una missione”, ha scritto sui social il titolare del dicastero di viale Trastevere. Dopo l’intervento delle insegnanti a scuola è arrivato l’elisoccorso. La bambina è stata trasportata al Giovanni XXIII di Bari. Sta bene e nei prossimi giorni sarà dimessa.