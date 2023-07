Bambino di 9 anni si schianta con la mini-moto contro un albero: è grave

In sella a una mini-moto da cross, un bambino di 9 anni si è schiantato contro un albero in un campo adiacente alla sua casa. Ora il piccolo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Incidente in mini-moto, bambino di 9 anni gravissimo

L’incidente è avvenuto stamani, poco dopo le 10.30, a Chignolo Po (Pavia). In base ai primi accertamenti sembra che il bambino s’è spinto fin nel campo adiacente, come forse faceva abitualmente, rimanendo sempre in area privata senza poter percorrere né strade né aree pubbliche. L’impatto contro l’albero è stato violento. Il piccolo è rimasto a terra, privo di sensi. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi familiari, subito dopo il 118. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII con l’eliambulanza. Sul posto indagano i carabinieri.

