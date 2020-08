Un bambino di 2 anni è caduto dal quarto piano ed è morto a Bolzano. E’ successo domenica 30 agosto.

Un bambino di 2 anni cade dal quarto piano e poi muore all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Era stato trasportato d’urgenza e in condizioni molto gravi nel pomeriggio di domenica 20 agosto. Il piccolo è caduto da una finestra del quarto piano di un condominio in viale Europa.

Bambino cade dal quarto piano: ipotesi incidente

I carabinieri della Compagnia di Bolzano stanno compiendo accertamenti dopo la morte del bambino di due anni a Bolzano, in seguito alla caduta dalla finestra al quarto piano di un condominio. Allo stato attuale, secondo quanto si apprende, non ci sono elementi che facciano pensare a qualcosa di diverso da un tragico incidente. Le generalità del piccolo non sono state finora diffuse per rispettare il dolore della famiglia.

Il precedente di Sestri Levante

Solo pochi giorni fa una bimba di 3 anni era caduta dal terrazzo di casa al terzo piano di uno stabile di Sestri Levante (Genova), da un’altezza di circa 10 metri.

La bimba si trovava da sola in casa con il cugino di 14 anni al momento della caduta. La zia era uscita di casa per pochi minuti e i genitori erano entrambi al lavoro.

La bimba, che stava giocando con il cugino, è precipitata sul terrazzo sottostante, riportando un grave trauma cranico. A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso ragazzino. (Fonte Ansa)