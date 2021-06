Un bambino di cinque anni è morto cadendo dalla finestra. Suo padre è ora finito a processo. A deciderlo è il giudice dell’udienza preliminare che ha rinviato a giudizio l’uomo ritenuto responsabile di non aver vigiliato sul figlio piccolo che era affetto da una forma di autismo

Roma, bimbo di 5 anni cade dalla finestra e muore: suo padre a processo

La vicenda la racconta il Corriere della Sera: il gup ha accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma. I fatti sono accaduti nel 2017. Il genitore non ha sorvegliato il bimbo e non ha messo in sicurezza la finestra rotta che aveva in casa. Avrebbe dovuto farlo dato che era a conoscenza della situazione di pericolo ed ora finirà a processo.

Tra le persone interrogate sui fatti anche la mamma del bambino, pure lei a conoscenza della finestra rotta. La donna ha provato a giustificare l’accaduto dicendo che la coppia non aveva soldi per ripararla.

Il padre del piccolo oggi ha sessanta anni. Dovrà rispondere davanti ai giudici di omicidio colposo.

I fatti accaduto nel quartiere di Spinaceto

Era il 20 dicembre del 2017 quando sono accaduti i tragici fatti che hanno portato alla scomparsa prematura del bimbo. I fatti sono avvenuti all’interno di un appartamento in via Padre Romualdo Formato in zona Spinaceto a Roma.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il piccolo si è avvicinato alla finestra sempre aperta per via della maniglia rotta e si è sporto precipintando dal quinto piano. Il papà si trovava in un’altra stanza, la mamma era invece uscita a fare alcune commissioni.

Poco dopo le 16 il piccolo era stato trovato riverso a terra sulla strada sottostante da alcuni passanti. Uniti i soccorsi giunti sul posto: il piccolo era morto.