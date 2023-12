Bambino di 5 mesi muore per arresto cardiaco davanti ai genitori

Un bambino di 5 mesi è morto la scorsa notte per una crisi cardiaca dovuta a una patologia riscontrata alla nascita. Nonostante due interventi distinti per salvarlo per il bimbo non c’è stato nulla da fare.

Il dramma è iniziato in piena notte in una abitazione alla Spezia, dove la famiglia ha dato l’allarme quando ha scoperto che il piccolo stava male. Nella casa sono intervenuti i medici del 118 che in un primo momento sono riusciti a rianimare il bimbo. E’ scattato a quel punto il piano per trasportare il piccolo in elicottero all’Ospedale Gaslini di Genova. I medici del pediatrico sono entrati in azione in un ultimo tentativo di salvarlo ma non è stato possibile riuscirci.

