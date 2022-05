Bambino di 7 anni muore in casa per un infarto: il dramma a Ospedaletto Lodigiano (Lodi) FOTO ANSA

Morire di infarto a 7 anni: un bambino di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) è deceduto sabato sera per un infarto nella sua abitazione. Il piccolo soffriva, da anni, di immunodeficienza. Per questo già lo scorso mese di settembre non aveva potuto iniziare la scuola e era stato sottoposto a un’operazione rimanendo poi per lungo tempo in ospedale. Tornato a casa da qualche settimana, sabato sera alle 20 il suo cuore ha ceduto. Immediatamente chiamata un’ambulanza e a lungo sono durate le manovre di rianimazione ma, alla fine, i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Il cordoglio per il bambino di 7 anni morto di infarto

Il sindaco di Ospedaletto Lodigiano, Eugenio Ferioli, subito informato della tragedia, si è unito al dolore dei genitori. ”Ci stringiamo alla famiglia – dice il primo cittadino, ancora sconvolto per la tragedia -. Sapevamo delle condizioni particolari in cui si trovava il piccolo, ma quando un bambino così giovane ci lascia è sempre una disgrazia, un dolore dell’intera comunità. E come comunità vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alla famiglia”.