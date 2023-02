“Non riesco a pagare nulla da questa mattina, non si aprono nemmeno le app dell’internet banking, non so se sia un problema loro o diffuso”. Di messaggi come questo stamattina (sabato 4 febbraio) c’è stata una significativa impennata, prontamente rilevata dal sito specializzato Downdetector.

Bancomat bloccati e home banking down, Intesa e Unicredit

Cosa succede? Succede che vengano segnalati in tutta Italia problemi e disservizi per l’uso di bancomat, allo sportello come su internet, in particolare per gli utenti di Intesa e Unicredit.

Ma notizie di di problemi riguardano il circuito Visa e in generale per tutti gli istituti bancari. Sul sito Assistenza clienti sono arrivate oltre 300 segnalazioni per problemi al bancomat tra le 11 e le 12 di oggi,