Sapete come fanno a rubarvi il bancomat, scambiandolo con quello di un altro? In realtà è molto semplice, come si vede nel video in cui agisce una banda che ha rubato bancomat a oltre 10 anziani. Quando state prelevando due persone dietro vi guardano e attendono il momento in cui state per terminare l’operazione. A quel punto uno dei due fa cadere dei soldi per terra, dicendovi vi sono caduti. Voi vi chinate per raccoglierla e in un attimo il complice sfila il vostro bancomat dallo sportello e ne mette un altro. Il tutto sfruttando quei secondi che passano tra operazione conclusa e il bancomat che riesce dallo sportello.

La banda dei bancomat e gli anziani

Furti di carte di credito e bancomat, sottratti ad anziani mentre prelevano agli sportelli delle loro banche. Parla di questo l’indagine dei Carabinieri del Comando provinciale di Torino che nei giorni scorsi hanno beccato un 34enne di origini romene. E’ ritenuto responsabile, in concorso con altri tre connazionali, due uomini e una donna, di dodici diversi episodi, avvenuti tra giugno e settembre 2020 in Torino.

Le indagini

Le indagini sono partite dalla denuncia di un 69enne, che ha subito un prelievo fraudolento di 1.400 euro, dopo essersi ritrovato nel portafoglio dopo un prelievo una carta bancomat uguale per modello e colore alla sua, ma intestata ad un’altra persona. Le successive analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza hanno permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale.